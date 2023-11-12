В Ульяновской области прохожие вытащили пятерых несовершеннолетних из пожара

Стало известно, что в одном из частных домов региона произошло возгорание, о чем также пишет «Газета.ру» .

Напомним, что пожар случился еще днем в воскресенье, пятого ноября. Огонь вспыхнул в доме многодетной семьи, которая проживает в селе Ясашная Ташла. Как выяснилось, взрослые ушли за покупками в магазин, а их несовершеннолетние дети остались совершенно одни. Согласно предварительной информации, можно говорить о том, что здесь имеет место быть детская шалость с огнем.

Однако, старший из отпрысков не растерялся и выбежал на улицу для того, чтобы позвать на помощь прохожих. Двое проезжавших мимо мужчин не остались в стороне. Они бросились выбивать окна и вытаскивать из пожара детей. Соседи вызвали огнеборцев, которым потребовался час для тушения пожара. Впрочем, дом выгорел полностью, но всех пятерых несовершеннолетних удалось спасти.

Ранее мы писали о том, что мать и ее двухлетняя дочь сгорели заживо при пожаре в подмосковном Подольске. Сообщается, что пламя вспыхнуло в двухэтажном гараже. Спасатели обнаружили тела погибших только после тушения огня.