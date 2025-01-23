В уральском ГУФСИН ответили на слухи об эксперименте с заключенными и кошками

В ГУФСИН по Свердловской области в беседе с корреспондентом сайта aif.ru не подтвердили информацию о том, что заключенным колоний разрешили заводить кошек в рамках психологического эксперимента.

Депутат Госдумы Георгий Арапов предлагал разрешить заводить кошек в колониях, отметив, что пушистые «антистрессы» уже якобы живут в местах заключения в Екатеринбурге и Омске. Парламентарий направил идею в Минюст России.

Однако в ГУФСИН по Свердловской области не подтвердили наличие животных в колониях региона, в том числе в уральской столице.

«У нас такого проекта нет, никакого эксперимента с кошками в колониях не проводится», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что идея депутата нашла своих сторонников. В частности Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, посчитал кошек полезными для самочувствия и поведения заключенных.

Ранее сообщалось, что в тюрьмах России могут разрешить заключенным ухаживать за кошками.