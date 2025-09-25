В Усть-Илимском районе жители увидели медведя у детского сада
В Иркутской области зафиксированы жалобы населения на небезопасное соседство с медведем, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
24 сентября в правоохранительные органы Усть-Илимского района поступило несколько звонков от местных жителей, сообщивших о появлении дикого зверя вблизи детского сада № 5. В тот же день жительница поселка Седаново проинформировала полицию о медведе, замеченном на ее улице, который залез на крышу одного из частных домов.
После получения сообщений от граждан сотрудники полиции совместно с охотоведами организовали патрулирование территорий, где был замечен хищник, однако обнаружить животное не удалось.
