В Усть-Илимском районе жители увидели медведя у детского сада

В Иркутской области зафиксированы жалобы населения на небезопасное соседство с медведем, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

24 сентября в правоохранительные органы Усть-Илимского района поступило несколько звонков от местных жителей, сообщивших о появлении дикого зверя вблизи детского сада № 5. В тот же день жительница поселка Седаново проинформировала полицию о медведе, замеченном на ее улице, который залез на крышу одного из частных домов.

После получения сообщений от граждан сотрудники полиции совместно с охотоведами организовали патрулирование территорий, где был замечен хищник, однако обнаружить животное не удалось.

