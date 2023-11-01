В Узбекистане подписали указ о штрафах за многоженство

Если запрет будет нарушен, то человек получит крупный штраф, либо же административный арест на пятнадцать суток.

Как пишет KP.RU, Президент Республики Шавкат Мирзиеев также утвердил ответственность за половую дискриминацию в стране. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Минюста республики. Ведомство обнародовало данные на своей странице в социальных сетях.

Таким образом, многоженство и распространение подобных идей в Узбекистане стало незаконным. Это произошло благодаря тому, что лидер республики подписал соответствующий указ. Он устанавливает административную ответственность за сожительство с более, чем одной женщиной, а также пропаганду этого.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Узбекистане ввели штрафы за одежду, скрывающую лицо и мешающую распознаванию личности. Наказание последует за ее ношение в общественных местах.