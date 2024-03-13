В Узбекистане решили законодательно запретить телесные наказания при воспитании детей

В Узбекистане представили законопроект «О защите детей от всех форм насилия», сообщают местные СМИ.

Документ презентовала директор Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана Мансурбек Полвонзода. В нем будет предложено полностью исключить телесные наказания при воспитании детей.

Полвонзода сообщила, что в 2021 году было зарегистрировано 1831 преступление против детей, а год спустя показатель вырос на 20%, до 2194 эпизодов.

Примерно в такой же пропорции выросло число несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию.

По официальной статистике, в Узбекистане за первые девять месяцев прошлого года погибли 22 ребенка, став жертвами домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что пять подмосковных компаний представили свою продукцию на выставке «Строительство — UzBuild 2024», которая прошла в Ташкенте.