В Узбекистане заблокировали доступ к Rutube
Rutube стал недоступен в Узбекистане
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В Узбекистане доступ к Rutube оказался заблокирован. При попытке зайти на платформу пользователи сталкиваются с уведомлением, указывающим на ограничение доступа к ресурсу в соответствии с постановлением Кабинета министров, датированным сентябрем 2018 года.
Как пишет телеграм-канал Baza, указанное постановление предусматривает блокировку сайтов, распространяющих материалы, пропагандирующие войну, насилие, терроризм, а также информацию, разжигающую рознь на национальной, расовой, этнической или религиозной почве, и другие подобные противоправные материалы.
По сообщениям пользователей, случаи недоступности сайта наблюдались и ранее, однако в настоящее время проблема носит массовый характер. Официальные комментарии от властей Узбекистана по поводу блокировки пока не поступали.
По данным ТАСС, использование VPN позволяет получить доступ к сервису в штатном режиме.
В Rutube, в свою очередь, сообщили РИА Новости на фоне распространяемой в соцсетях информации о блокировке сервиса в Узбекистане, что не фиксируют каких-либо изменений в количестве просмотров контента из этой страны.
Ранее сообщалось, что Rutube попал под блокировку в Турции из-за незаконной рекламы.