В Узбекистане заблокировали доступ к Rutube

В Узбекистане доступ к Rutube оказался заблокирован. При попытке зайти на платформу пользователи сталкиваются с уведомлением, указывающим на ограничение доступа к ресурсу в соответствии с постановлением Кабинета министров, датированным сентябрем 2018 года.

Как пишет телеграм-канал Baza, указанное постановление предусматривает блокировку сайтов, распространяющих материалы, пропагандирующие войну, насилие, терроризм, а также информацию, разжигающую рознь на национальной, расовой, этнической или религиозной почве, и другие подобные противоправные материалы.

По сообщениям пользователей, случаи недоступности сайта наблюдались и ранее, однако в настоящее время проблема носит массовый характер. Официальные комментарии от властей Узбекистана по поводу блокировки пока не поступали.

По данным ТАСС, использование VPN позволяет получить доступ к сервису в штатном режиме.

В Rutube, в свою очередь, сообщили РИА Новости на фоне распространяемой в соцсетях информации о блокировке сервиса в Узбекистане, что не фиксируют каких-либо изменений в количестве просмотров контента из этой страны.

Ранее сообщалось, что Rutube попал под блокировку в Турции из-за незаконной рекламы.