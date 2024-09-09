В Варшаве экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Стамбул
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Следовавший из Москвы в Стамбул совершил незапланированную посадку в Польше.
Самолет, выполнявший рейс Москва — Стамбул, экстренно сел в Варшаве.
О незапланированной посадке в Польше турецкого авиалайнера сообщает Интерфакс.
Известно, что Airbus A320 вылетел из аэропорта "Внуково" и через несколько часов должен был приземлиться в аэропорту "Сабиха Гекчен" в Стамбуле.
Однако через два часа после вылета самолет приземлился в столице Польши.
Что именно стало причиной экстренной посадки, пока неизвестно.
В то же время сообщается о задержке рейса. Из Москвы Airbus A320 вылетел позже на пять часов.
Ранее сообщалось о том, что пассажирский самолет в последний момент избежал катастрофы в Чечне.