В Варшаве экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Стамбул

Следовавший из Москвы в Стамбул совершил незапланированную посадку в Польше.

Самолет, выполнявший рейс Москва — Стамбул, экстренно сел в Варшаве.

О незапланированной посадке в Польше турецкого авиалайнера сообщает Интерфакс.

Известно, что Airbus A320 вылетел из аэропорта "Внуково" и через несколько часов должен был приземлиться в аэропорту "Сабиха Гекчен" в Стамбуле.

Однако через два часа после вылета самолет приземлился в столице Польши.

Что именно стало причиной экстренной посадки, пока неизвестно.

В то же время сообщается о задержке рейса. Из Москвы Airbus A320 вылетел позже на пять часов.

Ранее сообщалось о том, что пассажирский самолет в последний момент избежал катастрофы в Чечне.