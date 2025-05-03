В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит «Бессмертный полк»

В столице Соединенных Штатов Америки, в городе Вашингтон, в субботу, 3 мая, проходит мероприятие «Бессмертный полк». Это первое подобное событие за последние шесть лет, которое было одобрено властями города. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что в 23:00 по московскому времени у Белого дома стартовало праздничное шествие. Оно движется по 17-й улице в направлении мемориала Второй мировой войны, расположенного на Национальной аллее. Шествие сопровождают сотрудники полиции, которые следят за порядком и предотвращают возможные провокации от всевозможных маргиналов.

В акции участвует около ста человек. Участники «Бессмертного полка» идут организованной колонной под аккомпанемент оркестра, неся в руках транспаранты и фотографии своих близких.

По словам Елены Горбатюк-Магами, участницы акции, её цель — донести до людей правду.

«Я приехала сегодня из штата Вирджиния. А сама я из Москвы… Чтобы правда была за нами. И мы победим», — сказала она.

Участница сообщила, что в ближайшее время она отправится в Москву и планирует принять участие в праздничных мероприятиях, которые там пройдут.

Ранее сообщалось о том, что акцию «Бессмертный полк» впервые проведут на футбольных матчах.