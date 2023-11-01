«В вашу жизнь постучится новая любовь»: экстрасенс раскрыла, зачем судьба дает людям несчастливый брак
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Далеко не всем людям удается найти себе пару на всю жизнь с первой попытки. Многие, прежде чем обрести вторую половинку, переживают не один болезненный развод. Все эти личные драмы нам посылает вселенная неспроста, уверены эзотерики. Отношения, в которых человек постоянно страдает, называют кармическими.
Известная ясновидящая Бэла Уайт рассказала, зачем высшие силы так жестоко испытывают людей, посылая им отношения с испытаниями по судьбе.
По ее словам, болезненная любовь и привязанность даются человеку для развития, работы над собой.
«Мы все приходим в эту жизнь с определенными задачами и уроками для того, чтобы пройти испытания. Очень часто встречается такое понятие как кармический брак. Обычно это такие отношения, где мужчина чуть младше примерно на 5-6 лет. Такая связь приносит одни только страдания», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня»
Возраст для начала кармических отношений не имеет значения, уверена ясновидящая.
«Это может случиться и в молодом возрасте. Между мужчиной и женщиной происходит вспышка, озарение и кажется, что это настоящая любовь. Но едва начавшись, эти отношения превращаются в сплошное мучение и разрушают жизнь людей», — добавила экстрасенс.
Не спешите в таком случае роптать на судьбу, ведь этот урок был послан вам высшими силами неслучайно, объяснила ясновидящая.
«Вы поймете, что урок пройден, когда воспоминания о былой любви не будут у вас вызывать никаких эмоций. Вы придете к осознанности, проанализируете свою жизнь и, если сделаете правильные выводы, то в вашу жизнь постучится новая, уже счастливая любовь», — заключила собеседница издания.
Ранее ясновидящая раскрыла, кому принесет счастье в любви первая неделя ноября.