В Ватикане аннулировали два символа папы римского

В Ватикане прошла официальная церемония ликвидации двух символов папы римского, которые принадлежали покойному понтифику Франциску. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Маттео Бруни, руководителя службы печати Святого престола. По его словам, всеобщей конгрегацией кардиналов, которая собиралась во вторник, 6 мая, была проведена церемония по ликвидации двух символов власти папы римского, свинцовой печати и так называемого перстня Рыбака. Обе регалии принадлежали умершему Франциску.

«На них символически ставят знак креста», — указал Бруни.

С помощью этих символов ушедший из жизни папа римский подписывал апостольские послания. Только после этой церемонии кардиналы могут приступать к выборам нового папы.

Ранее сообщалось, что перед началом выборов нового папы кардиналы обсудили, какими именно свойствами должна обладать та кандидатура, за которую имеет смысл голосовать. Они обозначили, что новый понтифик должен соответствовать духу времени и тем современным вызовам, которые стоят перед католической церковью.