В Ватикане началась торжественная месса перед конклавом кардиналов

В Ватикане уже началась торжественная месса, после которой начнутся выборы нового папы римского на замену умершему Франциску. Эту церемонию транслирует канал Vatican News.

В выборах нового папы римского примут участие 133 кардинала, которые соберутся конклавом в Сикстинской капелле. До этого все они принимают участие в торжественной мессе, которая уже началась. На протяжении всей последующей процедуры выборов участники голосования не будут поддерживать никакой связи с внешним миром.

По официальным правилам, новость об избрании нового папы римского появляется путем появления белого дыма над одной из труб. В камине сжигаются карточки, с помощью которых велось голосование. Планируется, что конклав проведет свой сбор в 17.30 по московскому времени. После этого всем собравшимся предстоит вести длительное обсуждение новой кандидатуры.

Ранее сообщалось, что в Ватикане прошла официальная церемония ликвидации двух символов папы римского, которые принадлежали покойному понтифику Франциску. На перстне и распятии, с помощью которых папа подписывал апостольские указы, был поставлен символический крест.