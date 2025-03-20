В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья папы Римского
Папа Римский вернулся к работе при лечении от пневмонии
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Самочувствие папы Римского, проходящего лечение от воспаления легких, улучшилось. Как сообщила служба печати Святого престола, понтифик больше не нуждается в вентиляции легких по ночам.
Также есть и другие улучшения. Сейчас он уже меньше нуждается в высокопоточной кислородной терапии.
Отмечается, что папа Римский проходит двигательную и дыхательную физиотерапию.
Напомним, 14 февраля 88-летний папа Римский Франциск обратился в римскую клинику «Джемелли» для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Выяснилось, что у понтифика началась двустороння пневмония. За время в больнице Франциск перенес четыре дыхательных кризиса.
Ранее сообщалось о том, что папа Римский поблагодарил верующих за молитвы.