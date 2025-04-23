В ВЭФ проведут расследование в отношении экс-главы Шваба

Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) инициировал внутреннее расследование в отношении своего бывшего председателя Клауса Шваба. Причиной стали подозрения в возможных финансовых махинациях и этических нарушениях. Они касаются самого Шваба и его супруги, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В понедельник, 21 апреля, представители ВЭФ объявили, что Клаус Шваб покинул пост председателя. Исполняющим обязанности руководителя был назначен заместитель председателя Питер Брабек-Летмат.

По словам Шваба, решение об уходе было связано с его возрастом — ему 88 лет.

«В отношении основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба ведется расследование организацией, которую он создал, после того как в новом письме осведомителя было заявлено, что давний лидер и его жена проводили финансовые махинации и совершали этические проступки», — сообщает издание.

По его данным, совет попечителей получил анонимное обращение с обвинениями Шваба в использовании ресурсов форума для личных нужд.

В письме указывается, что его супруга Хильда организовывала «формальные» мероприятия в рамках ВЭФ, чтобы оправдать расходы на роскошный отдых.

Историк Руслан Калинчук ранее рассказал, что эксперты считали Клауса Шваба серым кардиналом, управляющим мировыми экономическими процессами.