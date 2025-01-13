В Великобритании открыли первый центр «безопасного употребления наркотиков»
Sky News: в Шотландии начал работу центр «безопасного употребления наркотиков»
Фото: [РИА Новости]
В Великобритании официально открыли первый в стране центр «для безопасного употребления наркотиков» The Thistle. Там зависимые жители смогут принимать в том числе героин под наблюдением специалистов, передал РБК со ссылкой на телеканал Sky News.
По данным источника, центр начал работу в шотландском городе Глазго. Он будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00. Там предусмотрено восемь кабинок, зоны отдыха и комнаты для консультаций. В центре наркотики выдаваться не будут.
Шотландское правительство планирует выделять на работу этого центра 2,3 млн фунтов стерлингов в год. Главная цель проекта — снижение смертности, связанной с употреблением наркотиков.
Напомним, в России предусмотрена уголовная и административная ответственность за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете, а также в кино и литературе.
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