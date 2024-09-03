В Великом Новгороде пикап протаранил автомобиль ДПС, два автоинспектора экстренно госпитализированы

Японский пикап Toyota Hilux спровоцировал ДТП в Великом Новгороде и протаранил автомобиль ДПС. Как информирует в соцсетях пресс-служба регионального управления ГИБДД, пострадали двое сотрудников автоинспекции. Они доставлены в клинику.

Сообщается, что вечером в понедельник, 2 сентября, в Псковском микрорайоне Toyota Hilux выскочила на запрещающий сигнал светофора, где врезалась в патрульную «Лада Веста».

«В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летний молодой человек, патрульного автомобиля „Лада“ с телесными повреждениями доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Новгородскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

В местных соцсетях очевидцы рассказывают подробности ДТП. По их словам, для того чтобы вытащить из покореженного авто инспектора, пришлось вызывать на подмогу МЧС со спецтехникой.

В настоящее время на месте автоаварии работают следственно-оперативная группа, экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водитель фуры уснул за рулем и устроил ДТП на шоссе в Сергиевом Посаде.