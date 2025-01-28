В Верховной раде призвали придать русскому языку статус второго государственного

В своем Телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался за то, чтобы русский язык получил статус второго государственного на Украине.

Парламентарий уверяет, только таким решением Рада сможет раз и навсегда устранить базовые противоречия между гражданами Украины.

«После детальных размышлений и анализа я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного», — написал Дубинский.

Напомним, накануне власти в Киеве демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии Павлову.

А перед этим, в ноябре 2024 года в городе Кривой Рог были снесены монументы, посвященные русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. А 31 декабря, в канун Нового года, возле Одесской киностудии был снесен и вывезен в неизвестном направлении памятник советскому барту и актеру Владимиру Высоцкому.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого у здания городского совета Одессы состоялся митинг, организованный жителями города. Они выступили против сноса памятника поэту и потребовали вернуть монумент на место.