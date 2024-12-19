В Раде рассказали о мобилизации в ВСУ мужчин с документами о бронировании

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования подвергают мобилизации тех мужчин, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронь от призыва. Об этом рассказал Александр Федиенко, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он написал об этом в запрещенной в РФ социальной сети.

Федиенко привел несколько примеров, как сотрудники ТЦК забирают в армию людей, у которых при себе есть документы, подтверждающих бронь от призыва.

«Аргументация всегда одна и та же — данные отсутствуют в системе «Оберег», а бумажные документы не признаются», — указал он.

По его словам, бывали случаи, когда под мобилизацию попадали техники, выполнявшие работы по налаживанию мобильной связи. Парламентарий считает, что сотрудники ТЦК явно злоупотребляют своими полномочиями. Он добавил, что часто такие работники закрывают свои лица балаклавами, чтобы их было нельзя впоследствии опознать.

Ранее о возможном снижении возраста для мобилизации отозвался российский лидер Владимир Путин. Он назвал его «возможным и преступным». По его мнению, националистический режим в состоянии принять такой закон.