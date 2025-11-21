В Видном вынесли приговор по делу о мошенничестве с дольщиками на 14 млн рублей

Видновский суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в мошенничестве с дольщиками на 14 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу на срок 1 месяц 23 суток. Об этом сообщает официальный канал судов общей юрисдикции Московской области.

По данным суда, обвиняемый формально являлся генеральным директором и учредителем ООО «ИНВЕСТСИТИ» с долей в Обществе 80%. В период с 2022 по 2024 год он совместно с неустановленными сотрудниками компании, а также иными лицами, ввели в заблуждение фактического владельца ООО «ИНВЕСТСИТИ» и заключили не менее двух договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов на квартиры.

Так участники группы получили от физических лиц денежные средства в размере не менее 14 млн рублей. Эти средства они должны были направить на расчетные счета компании, однако, не сделали этого. В результате ООО «ИНВЕСТСИТИ» утратило право собственности на квартиры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.