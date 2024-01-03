В Вильнюсе местные недоумки поиздевались над русскоязычной женщиной, отняв у нее телефон

В сети завирусилось видео, на котором, предположительно, в Вильнюсе в салоне общественного транспорта местные жители откровенно издевались на русскоговорящей взрослой женщиной.

Хулиганы сначала отобрали у пассажирки автобуса телефон, после чего начали перекидывать его друг другу из рук в руки. Автор ролика добавил эмодзи с сердечками, подписал видео «Только в Вильнюсе».

Особо удивляет тот факт, что автобус был заполнен пассажирами, но никто не рискнул вступиться за женщину, позволяя хулиганам издеваться над ней.

Ранее стало известно, что в Челябинске задержаны мигранты, избившие бойцов СВО и их жен в Новый год.