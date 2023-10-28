В Виннице увеличилось количество заболевших гепатитом А

Наблюдается более чем двукратный рост. Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач, прибудет с командой Минздрава в Винницкую область.

Как пишет сайт aif.ru, в украинском городе Винница растет число людей, которые заболели вирусным гепатитом А. До сих пор неизвестно, что стало источником распространения данного вируса. И сейчас эпидемиологи занимаются проведением всех необходимых исследований.

Минздрав Украины опубликовал на своей странице в социальных сетях запись о том, что сейчас в больнице уже 141 пациент с этим диагнозом. Ведомство также сообщает о том, что они находятся в состоянии, которое оценивается средней степенью тяжести.

Ранее мы уже писали о том, что в украинской Виннице началась эпидемия гепатита А. В связи с этим школьники отправились на онлайн-обучение.