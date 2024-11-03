В воинской части Дагестана произошла стрельба, пострадали три человека

В Каспийске Республики Дагестан три человека попали в больницу из-за конфликта с применением оружия в воинской части. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Молодые люди от 20 до 25 лет устроили громкие разборки в воинской части Каспийска. По информации местного канала, сослуживцы начали драться и нанесли друг другу множественные травмы. Известно, что в больницу попали как минимум три человека. Врачи диагностировали перелом челюсти, ссадины, огнестрельные ранения и ушибы.

Причины возникновения массовой драки неизвестны. В воинской части будут разбираться в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Туле произошла массовая потасовка. Толпа избивала полицейского, что попало на видео.