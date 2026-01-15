В Волгограде разбитая дорога на улице Морозовской превратилась в массовую ловушку для автомобилей

Улица Морозовская в Советском районе Волгограда стала настоящим кошмаром для водителей. Как выяснило издание V1.RU , участок возле остановки «СХИ», где расположены офисы курьерских служб, магазины и компьютерный клуб, представляет собой скопище глубоких ям, которые под снегом и льдом становятся невидимой опасностью. Местные жители и работники близлежащих компаний утверждают, что асфальтного покрытия там «никогда толком и не было», а с каждым годом ситуация лишь усугубляется.

Сотрудница службы доставки Виктория, чей офис находится на этой улице, уже три зимы наблюдает ежедневные инциденты. Она объясняет, что дорога разрушена постоянным движением грузовиков, обслуживающих склады.

«Там и поначалу дороги как таковой-то не было, даже намека на асфальт. Только парковочная часть, которую быстро "растаскали" машины. Сейчас же ямы такие, что застревают даже машины полиции, и ничего сделать не могут», — рассказала она.

По словам Виктории, в один день могут застрять четыре-пять машин разного калибра — от легковых седанов до грузовиков, которые пытаются вытащить друг друга. Вчера ее собственную машину вытягивали 3,5 часа с помощью картона и другого грузовика. Она подчеркивает, что ситуация не меняется годами, а погодные условия и безразличие властей лишь усиливают проблему. Как отмечает девушка, «некоторые люди, кто первый раз вообще едет по этой дороге, не в курсе, что там яма, и остаются там».

