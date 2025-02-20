В Волгограде школьник расшибся во время экстремальной поездки на «семерке»

В Дзержинском районе подростки попали в ДТП после опасного проката на отечественном автомобиле. Один из них выпал из багажника и серьезно повредил голову.

По данным Госавтоинспекции Волгоградской области, инцидент случился 17 февраля, ночью. Несколько подростков решили прокатиться на «ВАЗ-2107», который был снят с регистрационного учета. Вся компания не поместилась в салоне автомобиля и одному школьнику пришло в голову залезть в багажник. За рулем при этом находился 13-летний ребенок.

В какой-то момент на Республиканской улице машина наехала на искусственную неровность. От удара парня выбросило из багажника, он сильно ударился об асфальт. На место стянулись машины скорой помощи и полиции, пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами.

Законных представителей всех участников экстремального заезда привлекут к ответственности по КоАП за неисполнение родительских обязанностей.

Канал Baza отмечает, что у малолетнего «пассажира» из багажника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также кровоизлияние в мозг. Автомобиль забрали на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе беременная женщина и ее сын попали в больницу после ДТП.