В Волгограде сожители два года избивали ребенка и тушили об него окурки

Отец и мачеха длительное время измывались над пятилетним ребенком. В больницу мальчик поступил со множественными синяками, ссадинами и ожогами. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на СК по Волгоградской области.

Били, оскорбляли, прижигали кожу бычками: сложно представить, сколько ежедневных издевательств происходило над ребенком на протяжении двух лет. Зачинщиком этого беспредела оказался 38-летний отец мальчика, который подключил к процессу свою бессердечную сожительницу. Двое взрослых против одного маленького ребенка.

Однако бесследно свои акты жестокости мачеха и отец проворачивать не смогли. Однажды ребенок оказался в больнице, где врачи нашли на теле маленького пациента ссадины, многочисленные синяки и другие отметины. Это сразу вызвало подозрения.

В дело вмешалась полиция. Горе-отца и его сожительницу задержали, решается вопрос об аресте. Они ответят за свои деяния по закону по статье УК РФ об истязание малолетнего. Пострадавшему ребенку оказали помощь и передали в социальный центр, уточняет СК.

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