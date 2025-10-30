В Волгоградской области обнаружили природный очаг опасной инфекции
Роспотребнадзор: очаг туляремии выявлен в 32 районах Волгоградской области
Фото: [Фото: istockphoto.com/andrei_r]
В Волгоградской области выявлен природный очаг туляремии — инфекционного заболевания, которое также называют «малой чумой». Информация подтверждена региональным управлением Роспотребнадзора, передает Блокнот Волгоград.
Возбудитель присутствует на большой территории региона. Переносчики инфекции встречаются в 32 районах. Последний зарегистрированный случай заболевания человека фиксировался в 2007 году, однако вероятность заражения по-прежнему существует.
Инфекция передается разными путями: через укус кровососущих насекомых, при контакте с зараженными животными или обработке их тушек, а также при употреблении продуктов и воды, которые могли быть загрязнены грызунами. Возможен и воздушно-капельный путь — например, при работе с сеном или зерном, где находились переносчики бактерии.
Инкубационный период может длиться до 30 дней. Чаще всего первые симптомы проявляются на 3–5-й день: высокая температура до 40 градусов, озноб, мышечная и головная боль, слабость и отсутствие аппетита. Длительность заболевания — до трех недель. Течение болезни зависит от пути проникновения инфекции в организм и может проявляться в нескольких формах: бубонной, язвенно-бубонной, глазо-бубонной, ангинозно-бубонной, абдоминальной, легочной или генерализованной. Последняя считается крайне опасной, так как может привести к сепсису.
Специалисты рекомендуют жителям уничтожать грызунов и насекомых в жилых и хозяйственных помещениях, избегать контакта с дикими животными, а также вакцинироваться тем, кто находится в зоне риска.
