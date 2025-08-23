В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали три человека, включая ребенка

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о нападении дронов ВСУ на регион. В результате атаки пострадали три человека, среди которых оказался ребенок. Об этом информирует Телеграм-канал администрации области.

ПВО успешно отразила массированную атаку БПЛА на этот регион. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает.

"Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них ребенок", — заявил губернатор области Бочаров.

Кроме того, как уточнил глава региона, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелась сухая растительность в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Возгорание было оперативно локализовано, и угрозы для населенного пункта нет.

Ранее сообщалось, что ПВО сбили 10 украинских беспилотников.