В Волгоградской области выставили на аукцион 60 соток леса

В Волгоградской области объявили аукцион на право аренды двух лесных участков в Урюпинском районе, пишет интернет-портал volzsky.ru. Общая площадь территории составляет 0,6108 гектара — чуть больше 60 соток. Торги организует региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Официальная цель, заявленная чиновниками, — развитие туризма, физической культуры и организация отдыха. Однако, по мнению местных жителей, такая передача природных земель в частные руки может привести к коммерциализации лесных зон. Люди опасаются, что вскоре вместо свободного леса появятся огороженные территории с платным входом.

Прием заявок на участие в аукционе открывается 26 марта в 9:00 и продлится до 9:00 28 апреля 2026 года. Сами торги назначены на 30 апреля. Участки позиционируются как площадки для создания туристической и рекреационной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за неделю провели 62 земельно-имущественных аукциона.