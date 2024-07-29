В Вологде девятилетний самокатчик укололся использованным шприцом

Ребенок упал во время катания на самокате в Вологде, неудачно приземлившись на шприц. Как пишет издание «Vse42.ru» , острие резко вонзилось в ладонь.

После падения ребенок получил рану от использованного шприца. Мать школьника обработала повреждение, но не обратилась в СПИД-центр сразу. Лишь позже она увидела информацию, что следовало обращаться к специалистам для профилактической терапии. Ведь неизвестно, кто использовал шприц: на нем могли быть вирусы и провокаторы опасных заболеваний.

Пока неизвестно, заразился ли чем-то ребенок. Однако врачи-инфекционисты на протяжении года будут отслеживать его состояние здоровья.

Жителям в очередной раз напомнили, что нельзя прикасаться к потенциально зараженным предметам, особенно иглам.

Ранее сообщалось о признаках гепатита разных типов и способах передачи заразы.