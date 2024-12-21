В Вологде открыли памятник Сталину в благодарность за ядерную бомбу

В субботу, 21 декабря, в Вологде состоялось торжественное открытие памятника Иосифу Сталину — выдающемуся государственному деятелю, председателю Совета народных комиссаров СССР и генералиссимусу. Об этом событии глава Вологодской области сообщил в своём Telegram-канале.

Филимонов сообщил, что идея установки монумента была предложена региональным отделением Коммунистической партии Российской Федерации. Монумент был установлен рядом с домом, где революционер жил во время трёхмесячной ссылки в Вологду. Сейчас этот дом является частью музея «Вологодская ссылка»

Не так давно губернатор отмечал в социальных сетях о якобы существующем общественном желании установить памятник.

«Сталин — человек, оставивший неизгладимый след в истории нашей страны, который принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой», — заявил губернатор.

Правда, спустя какое-то время высказывания Филимонова о сохе и ядерной бомбе были стерты из публикации.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что вопрос о захоронении теля Владимира Ленина, возможно, станет актуальным в будущем.