В Вологодской области хотят полностью запретить аборты

Власти Вологодской области планируют рассмотреть вопрос введения запрета на аборты. Данная услуга будет недоступна и в частных клиниках. Об этом со ссылкой на губернатора региона Георгия Филимонова сообщает ТАСС.

Он отметил, что в совещании по данному вопросу будут принимать участие главврачи и директора, а также акционеры коммерческих медицинских клиник.

Ранее был назван возраст самой юной омички, которой сделали аборт в 2024 году. Общее количество абортов в Омской области, по данным Минздрава, продолжает снижаться.