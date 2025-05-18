В Вологодской области массово закрывают алкомаркеты

После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он провел рабочее совещание по вопросу реализации закона о новых правилах продажи алкогольной продукции, вступившего в силу 1 марта.

По словам Филимонова, на территории Вологодской области работало 610 алкомаркетов. С 1 марта закрылось 232 из них.

В том числе: в Вологде из 118 алкомаркетов осталось 59, в Череповце из 265 точек осталось 145, написал губернатор.

Три муниципальных округа полностью избавились от алкомаркетов: это Вашкинский, Устюженский и Сямженский.

Также Филимонов сообщил о первых результатах введения новых правил продажи алкоголя. Так, по сравнению с 2024 годом за март-апрель 2025-го число ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось с 21 до 15 случаев. На 32,5% снизилось число нарушений, связанных с распитием алкогольных напитков в запрещенных местах.

Сократилось число госпитализированных в стационар пациентов с алкогольным психозом и отравлением. По данным министерства здравоохранения России, за первый квартал смертность в Вологодской области снизилась на 50%

Ранее сообщалось о том, что в Кемеровской области введут ограничения на продажу алкогольных напитков.