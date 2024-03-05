В Волынской области местные жители третируют предпринимателя, помогающего ВСУ
Фото: [t.me/ukraina_ru]
В Нововолынске местные жители регулярно уничтожают имущество владельца кофейни, который помогает ВСУ, передают украинские паблики.
Предприниматель на свои средства купил автомобиль для армии и перечислил денежные средства.
Однако у уставших от войны земляков щедрые жесты не нашли поддержки. Предпринимателю прокалывали колеса автомобиля, а недавно расколотили витрину кофейни.
Теперь ему вместо помощи ВСУ придется потратиться на ремонт.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали использовать машины скорой помощи для переброски солдат на передовой.