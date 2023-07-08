В Волынской области на западе Украины сожгли чудотворную икону Божьей Матери

Как сообщили в пресс-службе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), неизвестные вандалы совершили нападение на один из храмов в Волынской области в селе Будятичи. Инцидент произошел в ночь на минувшую пятницу, 7 июля.

В УПЦ уточнили, что данные случай надругательства над святыней в указанном храме уже не первый . Вандалы и раньше предпринимали попытки ворваться в церковь под покровом ночи.

«В ночь с 6 на 7 июля 2023 года неизвестные лица совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Будятичевская", молитва, которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории возле источника», - говорится в сообщении УПЦ в соцсетях.

В настоящее время полицейские ведут поиск налетчиков. Однако в самой УПЦ особо не рассчитывают, что вандалы будут найдены, учитывая нынешние гонения на каноническую церковь в стране с легкой руки властей в Киеве.

Гонения на представителей УПЦ на Украине обострились после начала специальной военной операции РФ. По всей стране раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытки захвата храмов и церквей, где проводят службы священнослужители УПЦ. Администрации украинских городов насильно выгоняют священников и монахов и передают имущество ПЦУ.

Власти Украины связывают деятельность УПЦ с деятельностью Российской православной церкви (РПЦ), хотя с 2019 года украинская церковь является независимой. В соседней стране регулярно проводят обыски у священников, а также задерживают их.