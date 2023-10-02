В Воронеже еще несколько переболевших сибирской язвой пациентов выписали из больницы

В Воронеже еще четырех жителей выписали из больницы после лечения сибирской язвы. Об этом сообщает РИА Новости .

Очаг сибирской язвы обнаружили в регионе 20 августа, в районе Панинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Затем начала поступать информация о заболевших, в итоге в больницу попали11 человек, заразившихся инфекцией.

Сообщается, что на сегодняшний день еще четырех пациентов выписали из больницы после окончания лечения. Несколькими днями ранее лечение завершили три пациента. Из 11 пациентов сейчас лечение продолжают четверо заболевших. В департаменте здравоохранения рассказали, что новых случаев заражения больше не регистрировали.