В Воронеже вновь открыл свои двери экологический центр «Сфера»

Центр, занимающий 600 квадратных метров, половину своего пространства отводит под образовательные программы в области экологии. Посетители могут бесплатно участвовать в мастер-классах и информационных встречах, посвященных экологической тематике.

Представители ППК РЭО считают, что экоцентры играют важнейшую роль в повышении экологической грамотности населения и формировании бережного отношения к окружающей среде. Они служат площадками для реализации значимых инициатив, таких как раздельный сбор мусора и добровольческие акции, объединяя горожан вокруг экологических ценностей.

Возобновление работы «Сферы» стало возможным благодаря сотрудничеству компании «ВкусВилл» с воронежскими экологическими организациями «Собиратор», «Сборка» и «РазДельный сбор». Социально ответственный бизнес не только помог центру вернуться к работе, но и внес существенный вклад в его развитие.

«Сфера» — это возрожденный экоцентр, успешно функционировавший в Воронеже с 2021 по 2024 годы, деятельность которого была приостановлена из-за окончания договора аренды. За время работы центр провел более 500 просветительских мероприятий, посвященных экологии, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. «ВкусВилл» взял на себя спонсорскую функцию, обеспечивая финансирование аренды помещения и оплату коммунальных услуг. Руководство «Сферой» поручено Анне Слепокуровой, возглавляющей «Собиратор» в Воронеже.

Евгений Карелов, заместитель генерального директора РЭО, подчеркнул, что «Сфера» представляет собой не просто пункт приема вторсырья, а полноценное экологическое пространство. Здесь можно сдать на переработку более полусотни различных видов вторсырья, включая те, которые принимают редко, перерабатывать отходы во что-то новое, посещать образовательные мероприятия и покупать экологически чистые товары.

Благодаря «Сборке» в экоцентре появилась мастерская, где посетители могут самостоятельно перерабатывать вторсырье, создавая уникальные сувениры и предметы домашнего обихода.

Новый экоцентр расположен по адресу: улица Станкевича, дом 41. Он открыт для посещения с четверга по воскресенье с 12:00 до 20:00.

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