В Воронежской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

Соответствующий указ был подписан губернатором региона Александром Гусевым 30 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что засуха препятствует нормальному росту и развитию сельхозкультур. Отмечается, что в период действия режима ЧС аграрии смогут документально зафиксировать невозможность выполнения целевых показателей, после чего претендовать на получение страховых выплат.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в Воронежской области держится на отметке 23-25 градусов. В сентябре среднемесячная температура в регионе составила 18,7 градуса. Также не отмечалось существенных осадков.

В октябре, по информации метеослужб, в Воронежской области ожидается среднемесячная температура на уровне 8,4-8,9 градуса. Осадков выпадет не более 40 мм при норме 51 мм.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в Ростовской области из-за пожаров и засухи.