В Воскресенске открыта передвижная выставка картин «Новые герои Подмосковья»

Героями картин стали участники спецоперации. Каждое полотно — история мужества и героизма современных защитников Отчизны. Организатором проекта выступил «Фонд культурных инициатив». Выставку реализовали при поддержке Правительства Московской области, Союза журналистов Подмосковья и Фонда Президентских грантов.

На экспозиции представлены работы начинающих художников современности и известных мастеров, завоевавших звание членов Союза художников РФ. Кроме того, свои картины презентовали портретисты изостудии «Я – художник» из Воскресенска, которую возглавляет Анастасия Беспалова, а также представители творческого союза «АРТ-движение» под руководством Натальи Черниковой.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

В Воскресенске состоялась торжественная церемония открытия. На мероприятии присутствовали президент Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Андрей Кошелев, который является одним из организаторов выставки, а также начальник управления культуры администрации муниципалитета Елена Баклушина и председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

Ранее работы оценили жители Дмитрова, Наро-Фоминска, Лотошино, Шаховского, Зарайска, Луховиц, Лобне, Солнечногорска и Щелково. Выставка также принимала посетителей в Московской областной Думе, расположенной в Красногорске. Теперь и воскресенцы могут ознакомиться с представленными картинами, которые прославляют отвагу участников СВО.

Ранее сообщалось, что 700 представителей разных округов Подмосковья стали участниками конкурса самодеятельного творчества в Воскресенске.