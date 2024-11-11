В Воскресенске завершается строительство котельной в мкр. Лопатинский

В городе Воскресенск строительство современной котельной в мкр. Лопатинский находится на финальной стадии.

В настоящее время специалисты выполняют пуско-наладочные работы. Представители подрядчика сообщили, что через две недели блочно-модульная котельная должна выйти на рекомендованные параметры теплоносителя. Не исключено, что работы будут завершены даже через 1,5 недели. Глава округа Алексей Малкин лично контролирует выполнение всех этапов работы.

«Это долгожданное событие для нас, так как будут решены проблемы с отоплением более чем для ста домов микрорайона Лопатинский», — написал в своем канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Комплексные работы по модернизации котельных в Воскресенске выполняют с целью предоставления местным жителям качественных коммунальных услуг. Принятые меры позволяют на протяжении всего отопительного сезона обеспечивать жильцов стабильным и бесперебойным теплоснабжением в любом районе города.

Ранее сообщалось, что в поселке Воскресенска установили новую мощную подстанцию.