В ВОЗ зафиксировали 152 нападения на больницы в Газе

Больше 530 человек погибли в результате израильских атак по больницам и другим медобъектам в секторе Газа. Об этом заявили в ВОЗ, пишет РИА Новости 17 ноября.

По данным ВОЗ, которые были озвучены на брифинге в Женеве, с 7 октября по медицинским объектам в секторе Газа было нанесено 152 удара, в результате которых погибло 534 человека. Раненых больше – травмы получили 686 человек.

Также уточняется, что среди этих цифр погибшими медработниками числятся 16 человек, ранения получили, по меньшей мере, 38. Из всех 36 больниц сектора Газа теперь не работает 25 – больше 75 процентов общего числа.