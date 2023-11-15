В ВОЗ заявили, что связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в Газе потеряна

В ВОЗ заявили о том, что связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» прекратилась. Об этом пишет РИА Новости 15 ноября, ссылаясь на соцсети главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, организацию беспокоят заявления о том, что произошло военное вторжение в больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа. Политик уточняет, что на данный момент нет никакой связи с медперсоналом больницы. Что с ними случилось и находятся ли они в безопасности, на данный момент не известно.

Напомним, что на днях ЦАХАЛ объявил о точной и целенаправленной операции в указанном медцентре – по словам представителей армии Израиля, у них нет стремления навредить гражданским лицам.