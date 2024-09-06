В возрасте 92 лет умер оператор «Войны и мира» Анатолий Петрицкий

В пятницу, 6 сентября, на 93-м году жизни скончался оператор Анатолий Петрицкий, который принял участие в съемках таких легендарных кинокартин, как «Мимино» и «Война и мир». О смерти заслуженного деятеля искусств РСФСР сообщает Союз кинематографистов России.

Церемония прощания начнется 9 сентября в Ритуальном зале больницы имени Пирогова. О времени будет сообщено дополнительно.

Анатолий Петрицкий стал широко известен среди коллег по цеху после участия в съемках «Война и мир» Сергея Бондарчука. Процесс затянулся почти на шесть лет, а в 1969 году кинокартина получил «Оскар» в номинации лучший фильм на иностранном языке. Оператор обладал множеством различных премий и наград. Так, в 1966 году на VII конгрессе МАНК в Праге он получил почетный приз за сложные движения камеры, а 2007 году стал обладателем «Золотой камеры» за вклад в кинематограф на фестивале в Битоле.

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