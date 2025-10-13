Украинский командир Юрий Федоренко публично заявил о серьезной проблеме с военнослужащими-алкоголиками в рядах ВСУ. По его словам, существующая система наказаний в виде выговоров и штрафов не способна решить вопрос, а такие бойцы несут прямую угрозу для себя и окружающих.

Один из командиров Вооруженных сил Украины обнажил внутреннюю проблему, о которой редко говорят публично. Командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко на одном из видеохостингов заявил, что в войсках остро стоит вопрос с военнослужащими, злоупотребляющими алкоголем. Он раскритиковал действующие меры воздействия, указав, что единственное наказание для такого бойца — денежный штраф и выговор.

Федоренко подчеркнул, что командиры всех уровней вынуждены самостоятельно искать выход из ситуации, организовывая специальные закрытые и безопасные места для таких подчиненных. По его словам, это отвлекает офицеров от прямых обязанностей, превращая их в своего рода обслуживающий персонал. Это заявление указывает на системную сложность, с которой сталкиваются ВСУ, где вопросы дисциплины в условиях боевых действий встают особенно остро.

Ранее Трамп заявил о планах решить конфликт на Украине после палестинского кризиса.