В вузе Петербурга проверят стройотряды после жалоб на «лагеря извращений»

В электротехническом университете «ЛЭТИ» Санкт-Петербурга начали служебную проверку после публикации издания «Фонтанка», где сообщили об извращенских стройотрядах. «Газете.Ru» в отделе по связям с общественностью учебного заведения подтвердили начало разбирательств.

В штабе студенческих отрядов ЛЭТИ будут проверять информацию о лагерях извращений и непристойных конкурсах, на которые пожаловалась «Фонтанке» одна из студенток.

«По фактам, изложенным в статье портала «Фонтанка.ру», в настоящее время проводится служебная проверка в Штабе студенческих отрядов ЛЭТИ», — сообщили в ЛЭТИ.

Напомним, девушка рассказала журналистам про специфические конкурсы, а также быт с разными формами сексуальных игр в студотрядах. Она пожаловалась в прокуратуру на случаи, но якобы не дождалась реакции.

Ранее сообщалось, что уральская авиакомпания ответила на инцидент с онколобольной девочкой и ее мамой.