В Wildberries опровергли повышение комиссии за возврат товаров до 500 рублей
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
В Wildberries заявили, что компания не повышала стоимость возврата товара. Обратная доставка, как пишет РИА Новости 30 ноября, по-прежнему составляет 100 рублей.
Ранее в соцсетях и СМИ появились скриншоты корзины из маркетплейса, где за возврат товаров предлагалось заплатить как 500 рублей, так и даже тысячу. В Wildberries отметили, что это не соответствует действительности, все происходит на старых условиях.
При этом в компании также и объяснили, что стоимость возврата все же может повышаться – зависит она от доставки в отдаленные районы или, например, может измениться из-за крупногабаритных товаров.