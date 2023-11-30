В Wildberries опровергли повышение комиссии за возврат товаров до 500 рублей

Ранее в соцсетях и СМИ появились скриншоты корзины из маркетплейса, где за возврат товаров предлагалось заплатить как 500 рублей, так и даже тысячу. В Wildberries отметили, что это не соответствует действительности, все происходит на старых условиях.

При этом в компании также и объяснили, что стоимость возврата все же может повышаться – зависит она от доставки в отдаленные районы или, например, может измениться из-за крупногабаритных товаров.