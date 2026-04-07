В Забайкалье на два дня введут запрет на продажу спиртного

В Борзинском районе Забайкальского края вводятся дополнительные ограничения на розничную продажу спиртного. С инициативой выступил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, предложивший распространить на дни празднования Пасхи практику, которая уже применялась в период Страстной седмицы в прошлом году. Запрет будет действовать 11 и 12 апреля на территории всех населенных пунктов округа.

В администрации округа пояснили, что эта мера — дань уважения историческим традициям. Ограничение призвано напомнить о главном смысле праздника и помочь верующим сосредоточиться на духовной подготовке к Светлому Христову Воскресению.

Как отметил митрополит Димитрий, в объявленный президентом Год единства народов России предлагается обратиться к традициям, существовавшим в стране: в период Великого поста торговые точки закрывались, включая продажу вина. Это делалось для того, чтобы человек мог готовиться к встрече праздника Пасхи.

Ранее эксперты раскрыли, сколько денег и энергии возвращает месяц отказа от алкоголя.