В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении одноногого ветерана СВО

Как проинформировали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, подозреваемого в нападении на участника СВО, что произошло в селе Нерчинский Завод, 27-летнего мужчину задержали полицейские. В настоящее время он находится в СИЗО.

Напомним, инцидент с нападением на ветерана спецоперации на Украине произошел в в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края накануне в субботу, 5 августа. Вечером компания молодых людей в количестве шести человек, включая девушек,что-то не поделили с проходящими военными и завязалась потасовка. Один из ветеранов СВО был без ноги.

«Он помещён в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении краевого главка МВД РФ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова подробно и досконально разобраться в ситуации с избиением ветерана-инвалида СВО.