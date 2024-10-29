В Забайкалье задержали третьего из четырех пропавших осужденных

В Забайкальском крае сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) задержали третьего из четырех осужденных, которые пропали из исправительного центра №1 в Нерчинске, сообщил «Коммерсантъ».

Задержание Андрея Андреева прошло в Чите, где его нашли в ходе совместной операции, в которой участвовали полиция и Росгвардия. По информации пресс-службы УФСИН, при задержании применять спецсредства не понадобилось.

27 октября были задержаны двое других сбежавших заключенных — Юрий Русин, который был обнаружен в Чите, и Олег Чекрышев, найденный в Амурской области.

В настоящее время продолжаются поиски Николая Куйдина, который был приговорен за кражу к 2 годам и 8 месяцам исправительных работ. Вопрос о направлении документов в суд для изменения наказания задержанных находится на рассмотрении.

Ситуация остается под контролем правоохранительных органов, которые принимают все необходимые меры для завершения операции по поимке всех уклонившихся осужденных.

Ранее сообщалось, что суд отправил на 13,5 года в тюрьму IT-специалиста за попытку передачи секретных данных ЦРУ.