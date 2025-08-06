В ЗАГСах зафиксировали неожиданный возрастной тренд

В Новосибирской области 2025 год ознаменовался необычным свадебным трендом, сообщает «Om1 Новосибирск». Как рассказали в ЗАГСах, все больше интерес к браку проявляют неожиданно пожилые жители региона.

По данным местных учреждений, 16 жителей региона старше 80 лет официально зарегистрировали брак в 2025 году. Среди них оказалось 10 мужчин и шесть женщин, что опровергает стереотип о большей романтичности пожилых дам.

Параллельно в регионе фиксируется и другой демографический феномен — рост числа юных матерей. С начала года почти 100 несовершеннолетних сибирячек стали мамами, что на 18% превышает показатели прошлого года.

Особый ажиотаж наблюдается вокруг «красивых» свадебных дат. Дата 25 ноября 2025 года (25.11.25) стала самой востребованной для регистрации браков — свободные временные слоты в ЗАГСах стремительно заканчиваются.

Также отметили, что все больше пар предпочитают доверить организацию торжества профессионалам. Спрос на свадебных координаторов, преимущественно женщин, вырос на 30% по сравнению с 2024 годом. Эти специалисты берут на себя не только подготовку церемонии, но и решение непредвиденных ситуаций.

Эксперты отмечают, что современные новосибирцы подходят к браку более осознанно, независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что после 10 лет брака супруги из Рязани пришли в ЗАГС в русских народных костюмах.