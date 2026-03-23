В Запорожье главврач больницы забаррикадировал храм, который помогал онкобольным в исцелении

Этот храм работал более 20 лет. Помолиться об исцелении туда приходили онкобольные, тяжелобольные и их родные. Для них эта была последняя духовная опора.

В Сети появились фотографии, на которых дверь храма завалена баррикадой из мебели и оборудования. Ранее руководство больницы и вовсе пыталось выселить оттуда общину. Люди отмечают, что добиться этого законным путем не удалось, поэтому в ход пошли вот такие бесчеловечные методы.

«Просим ваших молитв за настоятеля отца Олега, духовенство и прихожан храма иконы Божией Матери «Целительница» при 5-й городской больнице г. Запорожья», — пишут верующие.

В целом, как отмечают жители города, жизнь там оказалось почти невозможной: в городе много нацистов, кругом грязь и разруха.

По словам губернатора подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Евгения Балицкого, в Запорожье мужчин практически не осталось, так как в городе зверствуют сотрудники ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ТЦК вместо человека мобилизовали гуся.