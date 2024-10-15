В Запорожской области открылся государственный автобусный маршрут в Крым

Государственный межрегиональный автобусный маршрут из Мелитополя в Джанкой запущен в Запорожской области. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя губернатора региона Антона Тицкого.

Уточняется, что это первый межрегиональный маршрут общественного транспорта, государственного областного транспорта.

Отмечается, что с целью открытия маршрута была проведена большая работа Росавтотрансом, Минтрансом России и правительством Запорожской области.

Подчеркивается, что транспортное средство оснащено системой кондиционирования, тахографом и видеонаблюдением. Время движения рейса составит два с половиной часа.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток между Крымом и историческими регионами увеличился в два раза с 2022 года.